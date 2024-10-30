Свыше 340 голов скота стали добычей скотокрадов в ЗКО

По итогам 2020 года на территории области зарегистрировано 345 фактов краж скота, в 2021 году – 185, в 2022 году – 184, в 2023 году-174 факта. За 9 месяцев 2024 года на территории области зарегистрирован 51 факт кражи скота. Из похищенных 343 животных владельцам вернули 217.

Заместитель начальника управления криминальной полиции ЗКО Артур Мусагалиев отметил, кража скота является одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день. Однако за последние 5 лет криминогенная ситуация по кражам скота на территории области нормализовалась.

Например, по итогам 2020 года зарегистрировано 345 фактов краж скота, в 2021 году – 185, в 2022 году – 184, в 2023 году-174 факта. За 9 месяцев 2024 года зарегистрирован 51 факт кражи скота. Из похищенных 343 животных владельцам вернули 217.

– Основной причиной совершения данного вида преступления является безнадзорность скота на пастбищах. В частности, 41 случай из всех зарегистрированных краж скота произошли в местах вольного выпаса. При этом во всех случаях период времени пропажи скота составляет от 10 дней до 1 года, то есть владельцы животных обращаются в полицию по истечении 10 дней или более после пропажи, максимум через 1 год. В 10 фактах скот похитили из сарая, в результате оперативно-розыскных мероприятий раскрыто девять фактов, - сообщил Артур Мусагалиев.

Всего в этом году задержали 49 человек. Разоблачены 6 преступных групп. Они похитили 238 домашних животных. В качестве положительного примера Мусагалиев привел задержание преступной группы из трех человек. Они совершили четыре кражи скота на территории Теректинского района. Уголовные дела направили в суд.

За нарушение требований правил выпаса сельскохозяйственных животных 2096 владельцев животных привлечены к ответственности. На них всего наложено штрафов на сумму 18,6 миллионов тенге.