Свыше 340 голов скота стали добычей скотокрадов в ЗКО

Заместитель начальника управления криминальной полиции ЗКО Артур Мусагалиев отметил, кража скота является одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день. Однако за последние 5 лет криминогенная ситуация по кражам скота на территории области нормализовалась.
Например, по итогам 2020 года зарегистрировано 345 фактов краж скота, в 2021 году – 185, в 2022 году – 184, в 2023 году-174 факта. За 9 месяцев 2024 года зарегистрирован 51 факт кражи скота. Из похищенных 343 животных владельцам вернули 217.
– Основной причиной совершения данного вида преступления является безнадзорность скота на пастбищах. В частности, 41 случай из всех зарегистрированных краж скота произошли в местах вольного выпаса. При этом во всех случаях период времени пропажи скота составляет от 10 дней до 1 года, то есть владельцы животных обращаются в полицию по истечении 10 дней или более после пропажи, максимум через 1 год. В 10 фактах скот похитили из сарая, в результате оперативно-розыскных мероприятий раскрыто девять фактов, - сообщил Артур Мусагалиев.
Всего в этом году задержали 49 человек. Разоблачены 6 преступных групп. Они похитили 238 домашних животных. В качестве положительного примера Мусагалиев привел задержание преступной группы из трех человек. Они совершили четыре кражи скота на территории Теректинского района. Уголовные дела направили в суд.
За нарушение требований правил выпаса сельскохозяйственных животных 2096 владельцев животных привлечены к ответственности. На них всего наложено штрафов на сумму 18,6 миллионов тенге.