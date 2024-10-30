Снег и заморозки: прогноз погоды в ЗКО на 31 октября

В ближайшие дни погода в регионах Западного Казахстана будет меняться. Метеорологи предупреждают о возможности дождей и снега, а также об усилении ветра в некоторых областях. Жителям рекомендуется внимательно следить за прогнозами и планировать свои дела, учитывая погодные условия. Синоптики «Казгидромет» рассказали о погоде на западе Казахстана в последний день октября.

В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается, днем температура будет колебаться от +7 до +12 градусов. Ночью на севере и востоке области возможны осадки в виде дождя и снега, температура опустится до -1+4. Ветер — 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду на западе и севере области.

В Актюбинской области днем на севере и востоке возможен дождь, ожидается от +5 до +10 градусов, на юге области до +13. Утром на севере и востоке - туман. Ночью температура понизится до -1+4 градусов, будет дождь, на севере и востоке туман. Ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе и севере порывы до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области без осадков, днем температура будет колебаться от +10 до +15 градусов. Ночью — до 0+5, на севере и востоке области ожидается дождь. Ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе, севере и востоке области порывы до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области на западе и севере области ожидается дождь, днем температура составит от +10 до +15 градусов. Ночью — до +3+8, без осадков, но на западе и севере возможен туман. Ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, днем на западе, севере и востоке области порывы до 15-20 метров в секунду.