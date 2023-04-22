Соответствующие изменения внесут в Трудовой кодекс. В Уральске работница общежития украла у студентки ноутбук и золото Иллюстративное фото из архива «МГ» Учёт.kz сообщает, что с июля 2023 года в Казахстане появится появится четырёхдневная рабочая неделя. Такие изменения вносятся в Трудовой кодекс. В соответствии с ТК предусмотрена пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также неполная рабочая неделя. Продолжительность определяется по соглашению сторон.
— По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырёхдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей, — говорится в дополнении статьи о режиме рабочего времени.
По мнению разработчиков, можно будет применять такой режим работы, как одна неделя работы с пятидневным графиком работы, вторая неделя с четырёхдневной рабочей неделей. Данная практика уже применяется к офисным работникам и соответствует международным стандартам в области труда.