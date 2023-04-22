По данным «Казгидромета», 23 апреля днём на севере и востоке ЗКО ожидается гроза. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» По республике ожидаются туман и усиление ветра.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +14..+16 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +20..+22 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
