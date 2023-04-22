Власти намерены ограничить движение транспорта, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Вечером 22 апреля дорогу под уральным мостом затопила вода. Жители предупреждают друг друга в чатах мессенджеров, что лучше объезжать участок, так как под мостом образуется жижа.
В отделе ЖКХ Уральска сообщили, что осмотрели участок, и действительно, вода размыла дорогу.
— Мы планируем закрывать дорогу от урального поста, после проезда, где пост дорожной полиции. И пропускать будем только дачников. Сейчас это вопрос решается, — сказали в отделе.
Напомним, сам уральный мост сегодня, 22 апреля, закрыли на ремонт.
