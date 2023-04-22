— Мы считаем, что если вы отправили сообщение, то вам и решать, смогут ли его сохранить другие участники чата. При этом если кто-то сохранит сообщение, отправитель получит уведомление и при желании сможет запретить это действие. Запрет на сохранение будет действовать для всех участников, и его нельзя будет снять. Сообщение будет удалено, когда истечет его срок, — пояснили разработчики.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Разработчики анонсировали новую функцию Keep in Chat, позволяющую сохранять исчезающие сообщения. Чтобы сохранить сообщение, пользователю нужно долго нажимать на текст, а следом — на кнопку закладки в верхней части экрана. Все сохранённые сообщения будут доступны в папке «Сохраненные сообщения». Однако есть и некоторые ограничения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.