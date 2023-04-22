— Частные нарушения ПДД попали в поле зрения сотрудников центра оперативного управления. При задержании парень попытался скрыться от преследования и оказал сопротивление. Выяснилось, что у молодого человека не было водительских прав, — рассказали в пресс-службе МВД Казахстана.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Нарушителя выявила система видеофиксации нарушений. Общая сумма штрафов, которая числилась на 21-летнем водителе Lada, составила около 700 тысяч тенге.В отношении нарушителя составили ещё два протокола — за езду без прав и госномеров.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.