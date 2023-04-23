Плодовый сад закладывают возле одной из школ Уральска
В СОШ №23 высадили саженцы плодовых деревьев, передаёт портал «Мой ГОРОД»
В прошлом году Совет деловых женщин инициировал конкурс-проект среди старшеклассников городских школ START-UP «Зелёный десант» для привлечения детей к выращиванию овощей.
В этом году Совет совместно с руководством СОШ №23 решили заложить плодовый сад. Саженцы яблонь главный организатор проекта Валентина Горбунова приобрела у Кайрата Каримова, руководителя международного экспериментального коллекционного сада-питомника памяти Сергея Исаева.
– Пусть это будет начало большого плодового сада, – сказала Валенитина Горбунова, передавая яблоньки ученикам.
По словам председателя СДЖ Ляны Турсыновой, данный проект зазвучал не только в нашей области, но и на уровне республики, что подняло его статус и значимость.
– Дети все лето выращивали растения, поливали и пололи грядки, а осенью собрали, не побоюсь этого слова – богатый урожай. Вырастить овощи своими руками – не так сложно, но при этом ребята получили большой опыт. Также они смогли сами реализовать, продумать, как продать овощи, которые вырастили. Наши дети работают под девизом: «Научимся сами, расскажем, покажем, а затем научим других». Это так ценно, потому что в школе, когда дети стремятся что-то сделать полезное, это хорошо, – делится учитель биологии Юлия Калашникова.