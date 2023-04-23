БОльшая часть приходится на российские авто, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива «МГ»
Легализация иностранных автомобилей началась 23 января и продлится до первого июля. За это время владельцы машин могут поставить авто на учёт, заплатив 200 тысяч тенге утилизационного сбора и небольшую сумму за регистрацию.
По состоянию на 20 апреля, в регионе легализовано 7 724 иностранных автомобиля или 64% (из 12 тысяч, согласно данным страховых компаний). Из них:
698 из Армении;
523 из Армении с жёлтыми номерами (с временной регистрацией);
6 165 из России;
6 из ОАЭ;
17 из Белоруссии;
17 из Грузии;
5 из Кыргызстана.
Ещё 293 машины зарегистрировали на жителей ЗКО в других регионах страны:
56 из Армении;
69 из Армении с жёлтыми номерами;
101 из России;
19 из Грузии;
48 из Кыргызстана.
Ранее стало известно, что казахстанцы смогут легализовать машины-конструкторы. В ЗКО пытались легализовать две иномарки, находящиеся в розыске.
