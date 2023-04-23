БОльшая часть приходится на российские авто, передаёт портал «Мой ГОРОД». Почти полторы тысячи иностранных авто легализовали в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» Легализация иностранных автомобилей началась 23 января и продлится до первого июля. За это время владельцы машин могут поставить авто на учёт, заплатив 200 тысяч тенге утилизационного сбора и небольшую сумму за регистрацию. По состоянию на 20 апреля, в регионе легализовано 7 724 иностранных автомобиля или 64% (из 12 тысяч, согласно данным страховых компаний). Из них:
  • 698 из Армении;
  • 523 из Армении с жёлтыми номерами (с временной регистрацией);
  • 6 165 из России;
  • 6 из ОАЭ;
  • 17 из Белоруссии;
  • 17 из Грузии;
  • 5 из Кыргызстана.
Ещё 293 машины зарегистрировали на жителей ЗКО в других регионах страны:
  • 56 из Армении;
  • 69 из Армении с жёлтыми номерами;
  • 101 из России;
  • 19 из Грузии;
  • 48 из Кыргызстана.
Ранее стало известно, что казахстанцы смогут легализовать машины-конструкторы. В ЗКО пытались легализовать две иномарки, находящиеся в розыске.