— Группа состояла из трёх мужчин. Один является жителем Алматы, второй из Алматинской области, третий из Жетысу. Задержаны они были при передаче денег от потерпевшего. У одного из них изъят сигнальный пистолет с 13 патронами девятого калибра, — рассказали правоохранители.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе департамента полиции Жетысу сообщили о задержании преступной группы. Они вымогали 15 тысяч юаней (990 тысяч тенге — прим. автора) у предпринимателя из Жаркента.Расследование продолжается, задержанных водворили в изолятор временного содержания.