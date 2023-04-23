Иллюстративное фото из архива "МГ" В Махамбетском районном суде рассказали, что подсудимый связался с потерпевшими супругами через WhatsАрp и обещал устроить их на работу. Под разными предлогами он несколько раз убедил их отправить деньги на свой счёт. В общей сложности семейная пара перечислила более 200 тысяч тенге. Подсудимый, признав свою вину, пояснил, что причинённый ущерб полностью возместил. Потерпевшие в свою очередь простили его. Однако суд учёл тот факт, что мошенничество относится к категории тяжких преступлений и приговорил его к трём годам ограничения свободы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.