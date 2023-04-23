Пустить воду просили жители, передаёт портал «Мой ГОРОД». Дорогу затопило под уральным мостом Фото предоставлено очевидцами Вечером 22 апреля проезд под уральным мостом затопила вода. В это время там проезжали автомобили, так как мост через пойму закрыли на ремонт. Водители были недовольны, что их не предупредили. Аким Теректинского района Тлеккабыл Габдушев рассказал, что жители сами просили пустить воду. Поэтому как только уровень воды в Урале (Жайык) вновь начал расти, реке дали зайти в пойму.
— Мы предупреждали, что мост через пойму закрываем и надо ездить по новому мосту. Но водители сами создали объездную дорогу, — сказал Габдушев.
Напомним, сам мост закрыли на ремонт. Подрядная организация должна снять верхний слой асфальта и уложить новый. Предположительное время ремонтных работ – 6-7 дней.