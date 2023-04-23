Иллюстративное фото из архива «МГ» Дело рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Актау. Установлено, что 21 марта около девяти часов между пятым и седьмым микрорайонами был остановлен водитель Lada. Мало того, что у него нет водительских прав, он находился в состоянии наркотического опьянения. Суд признал его виновным по части шестой статьи 608 КоАП РК (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, не имеющим прав — прим. автора). Подсудимый отправится на 20 суток за решётку. Постановление суда вступило в законную силу.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.