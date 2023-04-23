— Они могут занять низовые должности районных сельских акиматов без проведения конкурсных процедур. К тому же, хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день по области имеется порядка 135 вакантных мест на государственные должности, – отметил Байсалов на встрече.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Руководитель департамента агентства по делам государственной службы ЗКО Мурат Байсалов рассказал, что закон о государственной службе подразумевает бесконкурсное занятие молодыми студентами, окончившими вузы на государственный грант, и имеющими grade point average (средний балл аттестата или диплома — прим. автора) не ниже 33.Он напомнил, что уже два года программа «С дипломом в село» распространяется и на государственных служащих. Желающие работать в селе получают подъёмные и другие преференции, но берут обязательство отработать не менее трёх лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.