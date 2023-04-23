Водитель одного из авто госпитализирован. В ЗКО два человека погибли в жутком ДТП Иллюстративное фото из архива «МГ» Авария произошла 23 апреле на трассе Самара — Шымкент. Недалеко от посёлка Жазык Хромтауского района столкнулись «ВАЗ-2110» и Toyota. По данным МВД Казахстана, в результате ДТП трое пассажиров «ВАЗ» погибли на месте происшествия, водитель госпитализирован в районную больницу. Начато досудебное расследование, выясняются обстоятельства происшествия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.