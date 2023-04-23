при пятидневной рабочей неделе – первого мая (понедельник) отдыхают, 2, 3, 4, 5 (вторник, среда, четверг, пятница) — работают, следом отдыхают 6, 7, 8, 9 (суббота, воскресенье, понедельник, вторник) мая;

при шестидневной рабочей неделе — первого мая отдыхают, 2, 3, 4, 5 и 6 — работают, следом отдыхают 7, 8, 9, мая.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Первого мая в Казахстане отмечают День единства народа, седьмого мая — День защитника Отечества и девятого мая — День Победы. День единства народа выпадает на понедельник, поэтому вместо с выходными выходит три дня отдыха. День защитника Отечества выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, а следом и день Победы. Поэтому в мае казахстанцы: