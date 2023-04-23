В Алматы сохраняется лавинная опасность. Туристов это не всегда останавливает.
Спасатели ищут пропавших в лавине. Фото из архива РОСО МЧС РК.
С начала потепления в горах Алматы сохраняется лавинная опасность
. Блок-посты то и дело выставляют на дорогах в туристические места. Любителей походов это не всегда останавливает
.
Главный спасатель РОСО Павел Воскобойников рассказал, что ущелья в бассейнах рек Малой и Большой Алматинки представляют лавинную опасность. Там размещены посты от института географии, которые регулярно следят за состоянием снежных масс. При опасных условиях они передают информацию в «Казсельзащиту», которая в свою очередь организует контролируемый спуск лавин. Специалисты закладывают взрывчатку, а сотрудники РОСО страхуют эти работы. Спасатель международного класса подчёркивает, что в целом самопроизвольно лавины сходят не так часто, потому что профилактические спуски проводят регулярно.
Павел Воскобойников. Работает спасателем 25 лет. Фото из архива РОСО МЧС РК
Однако всё предугадать невозможно, отсюда и рекомендации от 112 не посещать горы в период лавинной опасности.
— В горы лучше не ходить после снега. Эти правила действовали ещё несколько десятков лет назад. Если выпал небольшой снег — район закрывали на три дня, при обильных осадках — на пять дней. За это время он уже оседает и не представляет серьёзную опасность. При этом мы всё равно не рекомендуем пересекать склоны с углом наклона больше 45 градусов, там лавина может сойти в любое время, — объясняет Павел Валентинович.
В зависимости от погодных условий лавины в Алматы сходят с конца марта и до мая. Самые опасные образуются, когда выпадает мокрый снег
. Он ложится на уже утрамбованную массу и сходит именно этот свежий снег, который при лавине буквально цементируется. Через 20 минут он превращается в ледяную глыбу, выжить под которой почти невозможно. Такая масса может буквально раздавить человека.
Также есть так называемые «снежные доски» — снег глубиной 10-20 сантиметров промораживается и превращается в крупу. При проломе верхнего слоя, доска может сойти большим куском.
— В целом надо помнить, что любая лавина — это смертельно опасное природное явление. Да, бывают случаи, когда люди выживают, но они происходят редко и брать это за пример не стоит, — предупреждает спасатель.
Тем не менее, инструкцию по выживанию помнить надо:
- Если вы находитесь на верхушке лавины, необходимо делать плавательные движения, выбираясь на поверхность.
- Если лавина вас накрыла, надо определиться, в каком положении вы находите. Для этого пустите слюну и смотрите её направление.
- Не паникуйте, дышать надо медленно и спокойно, иначе воздух быстро закончится.
- Попробуйте откапать себя в направлении вверх.
По правилам безопасности ходить в горы одному нельзя, а значит рядом будет спутник.
— Задача вашего товарища — как можно быстрее найти вас. Ждать приезда спасателей при лавине не стоит, надо начать самому искать. Прежде всего делаем визуальный обзор — возможно, где-то торчит одежда или часть тела. Если нет, то как сошла лавина? Если прямо, большая вероятность, что человек будет на языке лавины (лавина сходит в форме языка, то есть человек будет в её начале). Если сошла в ущелье и имеет повороты, надо искать в поворотах, — советует Павел Валентинович.
Прибывшие спасатели уже подключают собак. В РОСО они научены поиску людей в лавинах.
Малинуа Джейкоб
ищет человека. Фото из архива РОСО МЧС РК.
Тренируют пёсиков в реальных условиях — живого человека закапывают в снег и хвостатый спасатель должен его найти.
Несмотря на то, что курорты обеспечивают безопасность туристов, там тоже надо помнить о правилах безопасности.
— Кататься надо только по трассам, не задевая опасные склоны. Если вам говорят, что куда-то идти нельзя, надо слушать, — предупреждает специалист.
По словам главного спасателя, в мире горнолыжные трассы делят на «зелёные», «красные» и «чёрные». Вход на последние возможен только при наличии лавинного щупа (прут — прим. автора)
, лавинной лопаты и бипера — прибор, который подаёт сигнал. При чём датчик должен быть настроен на частоту спасателей. В Алматы уже был опыт, когда иностранного туриста с бипером нашли в течение 15 минут. Однако полезный гаджет не каждому туристу по карману, стоит он около 90 тысяч тенге.
Собаку тренируют на поиск человека под лавиной. Фото из архива РОСО МЧС РК
Спасатели просят жителей перед любым восхождением внимательно ознакомиться с правилами безопасности, адекватно оценивать свои силы и не выходить в горы, если пришло предупреждение от службы 112.
Год назад лавина в горах Алматы унесла жизнь. 13 апреля 2022 года шесть человек
были на пике во время схода. Двое из них оказались под снежной массой. Одного из туристов удалось спасти
, второй — скончался
.
Пёс Чарли. Год назад он нашёл туриста под лавиной. Фото из архива РОСО МЧС РК
