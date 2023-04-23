По данным «Казгидромета», 24 апреля ночью и утром на северо-западе и востоке ЗКО ожидается туман. Как выглядело частичное затмение Солнца По республике ожидаются туман и усиление ветра.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +19..+21 градусов, ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +22..+24 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +22..+24 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
