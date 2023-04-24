— По прибытию на место вызова в 17:09 установлено, что в горной местности произошло загорание сухостоя и одной ели. Принадлежность территории устанавливается. Пожар был ликвидирован в 18:16 на ранней стадии. Площадь горения составила ориентировочно 500 квадратных метров. С использованием тепловизора на камере дрона произведено аэровизуальное обследование на наличие скрытых очагов горения, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Сообщение о возгорании поступило в 16:28 23 апреля. Сухостой загорелся в ущелье Алма-Арасан, в шести километрах от дороги Алматы — БАО.В тушении участвовали 75 человек. Среди них огнеборцы и работники нацпарка. Жертв и пострадавших нет.