— Буря произошла в отсутствие крупных вспышек на Солнце и вызвана исключительно редким для событий такой силы фактором — попаданием Земли в поток быстрого солнечного ветра. Солнечный ветер представляет собой быстрый поток солнечной плазмы, который непрерывно обдувает Землю. Магнитные возмущения могут наблюдаться ещё в течение 2-3 суток, хотя и с заметными перерывами. Повышение бури до более крупных значений, чем сейчас, практически исключено, — объяснили в российской Лаборатории солнечной астрономии.

Учёные прогнозировали магнитную бурю 20 и 21 апреля. После геомагнитных штормов не ожидалось. Однако в воскресенье, 23 апреля сильная магнитная буря ударила по земле. Сначала ей присвоили класс G1, а ближе к ночи — G4, то есть очень сильный уровень (максимально — G5).Геомагнитный шторм силой G4 может влиять на работу навигационных систем, средств связи, приводить к нестабильности напряжения в сети. А также вызывать северной сияние на низких широтах. О сбоях в системе электроэнергетики не сообщалось, однако северной сияние удалось увидеть жителям некоторых регионов России, Украины и Беларуси.