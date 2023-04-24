С 2017 года с рекреационной зоны, предназначенной для массового отдыха и туризма, в жилую зону переведены порядка 286 гектаров земли. Эти изменения осуществлялись без согласования экологов, СЭС и пожарных. Публичные слушания не проводились.

По данным МЧС в зоне риска схода лавин, оползней и селей находится порядка пяти тысяч объектов. В них проживает 26 тысяч человек.

За последние два года установлено 26 фактов незаконного изменения ландшафта. Например, в предгорной зоне Наурызбайского района собственник одного из участков без разрешительных документов произвел срез горы. Эта земля разделена на 50 самостоятельных участков по семь соток с целью дальнейшей перепродажи.

Непрозрачность и отсутствие контроля за процессом предоставления госуслуг по изменению целевого назначения земли приводит к коррупционной практике. Например, жительнице Алматы отказывали в изменении целевого назначения земли, но спустя время дали на это разрешение. При этом один из её участков был передан родственнику должностного лица акимата.

За разницу кадастровой стоимости при изменении целевого назначения по предварительным данным за последние три года не уплачено более 500 млн тенге.

Земли выдавались в зонах тектонических разломов. Так одно из предприятий без проведения аукциона получило в аренду земельный участок в районе Казахфильма под видом инвестиционной деятельности для строительства медцентра. Позже недостроенный объект введен в эксплуатацию.

При выдаче и согласовании разрешительных документов на строительство в предгорной зоны присутствуют коррупционные факторы. К примеру, органы архитектуры согласовывают эскиз на строительство частного дома, а по факту возводится многоквартирный жилой комплекс. Также не учитываются имеющиеся технические условия для подключения этих домов к воде и теплу. Отсутствуют школы, детские сады, поликлиники, дороги.

Нарушаются требования по этажности домов, по обеспечению санитарно-защитной зоны от кладбищ.

Застройщики в нарушение утверждённых эскизов увеличивают площадь строящегося жилья за счёт прилегающей территории: тротуаров, прогулочных зон и детских площадок.

— По перечисленным нарушениям начато расследование уголовных дел. В рамках них будет рассмотрена ответственность должностных лиц. О результатах расследований будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В антикоррупционной службе сообщили, что совместно с акиматом проводят анализ коррупционных рисков в вопросах распределения земель и застройки в предгорных районах. Выявленные нарушения законодательства об архитектурной и градостроительной деятельности:Анализ коррупционных рисков продолжается.