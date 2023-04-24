Эти и другие нарушения выявил Антикор в сфере земельных отношений мегаполиса. Уральск. Речка Быковка грозит выйти из берегов. Иллюстративное фото из архива «МГ» В антикоррупционной службе сообщили, что совместно с акиматом проводят анализ коррупционных рисков в вопросах распределения земель и застройки в предгорных районах. Выявленные нарушения законодательства об архитектурной и градостроительной деятельности:
  • С 2017 года с рекреационной зоны, предназначенной для массового отдыха и туризма, в жилую зону переведены порядка 286 гектаров земли. Эти изменения осуществлялись без согласования экологов, СЭС и пожарных. Публичные слушания не проводились.
  • По данным МЧС в зоне риска схода лавин, оползней и селей находится порядка пяти тысяч объектов. В них проживает 26 тысяч человек.
  • За последние два года установлено 26 фактов незаконного изменения ландшафта. Например, в предгорной зоне Наурызбайского района собственник одного из участков без разрешительных документов произвел срез горы. Эта земля разделена на 50 самостоятельных участков по семь соток с целью дальнейшей перепродажи.
  • Непрозрачность и отсутствие контроля за процессом предоставления госуслуг по изменению целевого назначения земли приводит к коррупционной практике. Например, жительнице Алматы отказывали в изменении целевого назначения земли, но спустя время дали на это разрешение. При этом один из её участков был передан родственнику должностного лица акимата.
  • За разницу кадастровой стоимости при изменении целевого назначения по предварительным данным за последние три года не уплачено более 500 млн тенге.
  • Земли выдавались в зонах тектонических разломов. Так одно из предприятий без проведения аукциона получило в аренду земельный участок в районе Казахфильма под видом инвестиционной деятельности для строительства медцентра. Позже недостроенный объект введен в эксплуатацию.
  • При выдаче и согласовании разрешительных документов на строительство в предгорной зоны присутствуют коррупционные факторы. К примеру, органы архитектуры согласовывают эскиз на строительство частного дома, а по факту возводится многоквартирный жилой комплекс. Также не учитываются имеющиеся технические условия для подключения этих домов к воде и теплу. Отсутствуют школы, детские сады, поликлиники, дороги.
  • Нарушаются требования по этажности домов, по обеспечению санитарно-защитной зоны от кладбищ.
  • Застройщики в нарушение утверждённых эскизов увеличивают площадь строящегося жилья за счёт прилегающей территории: тротуаров, прогулочных зон и детских площадок.
— По перечисленным нарушениям начато расследование уголовных дел. В рамках них будет рассмотрена ответственность должностных лиц. О результатах расследований будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении.
Анализ коррупционных рисков продолжается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.