— Женщину связали и, угрожая ножом, требовали деньги. Её также периодически душили. В итоге, ничего не добившись, ночные визитёры взяли два дорогостоящих телефона, ювелирные изделия, ноутбук, портмоне и припаркованную во дворе Toyota Camry, — рассказали в пресс-службе департамента полиции Жетысу.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Разбой произошёл 21 апреля. Грабители в масках ворвались в частный дом в селе Коктал. В жилище находилась хозяйка — 28-летняя женщина.Ущерб составил 22 млн тенге. Вскоре правоохранители задержали подозреваемых — 23-летнего жителя этого села и 29-летнего ранее судимого жителя Коксуского района. Они помещены под стражу. Все похищенные вещи вернули владелице. Расследование продолжается.