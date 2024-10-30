Куда сдавать автохлам в Казахстане и когда заработает новая программа утилизации

В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что сейчас разрабатывают новую программу утилизации автомобилей и сельхозтехники. В программе смогут участвовать любые компании, которые перерабатывают черный металл, без монополии одного предприятия. В качестве платы за утилизацию компании будут получать право собственности на сырье, которое можно добыть из старого авто.

Жители Казахстана не могут сдать старые машины на утилизацию. Владельцам таких автомобилей полагаются выплаты или сертификаты на покупку новых машин. Но на практике старые авто некуда сдавать, сообщает "31 канал".

Когда покупаешь новую машину, нужно платить утильсбор. Однако пунктов приема старых машин в стране почти нет, и даже те, что есть, работают нестабильно.

В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что сейчас разрабатывают новую программу утилизации автомобилей и сельхозтехники. В программе смогут участвовать любые компании, которые перерабатывают черный металл, без монополии одного предприятия. В качестве платы за утилизацию компании будут получать право собственности на сырье, которое можно добыть из старого авто.

— Завод, который есть в Карагандинской области, он функционирует, его забрали частные инвесторы, вкладывают в него деньги, но проблема именно в законодательной системе. Момент утильсбора завис на стадии передачи из одних рук в другие. Что касается Костанайской области, он тоже со временем перейдет в частные руки, — отметил президент ассоциации безопасности дорожного движения «Общая Дорога» Арсен Шакуов.

Автовладелец сможет выбрать: получить скидочный сертификат на покупку нового отечественного автомобиля или денежную компенсацию. Однако точных сроков запуска программы в Минэкологии пока не сообщили.

Напомним, 27 мая в министерство промышленности и строительства поступила петиция «Народ РК против утильсбора и первичной регистрации». Автор инициативы заявил, что утилизационный сбор уничтожает конкуренцию и повышает цены на автомобили и технику. Государственные органы с этим не согласились. Министерство промышленности решило петицию не удовлетворять.

В 2022 году постановлением правительства функции оператора РОП были переданы АО «Жасыл даму». Новый администратор утильсбора полностью принадлежит государству и подчиняется министерству экологии, геологии и природных ресурсов.