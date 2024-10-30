Лжемебельщик получил тюремный срок в Уральске

Житель Уральска, открыл ИП и арендовал помещение цеха якобы для производства мебели. В социальных сетях, а также на различных интернет-платформах объявлений разместил рекламу. Далее создавая видимость предпринимательской деятельности, приезжал домой к заказчикам, делал замеры и в последующем внушал доверчивым гражданам чувство уверенности в исполнении заказа.

По данным прокуратуры ЗКО, в последнее время участились случаи мошенничества со стороны лжебемельщиков, которые, пользуясь доверием клиентов, берут предоплату за мебель, но не выполняют свои обязательства. Пострадавшие сообщают о том, что, сделав заказ, они не получают ни товара, ни своих денег.

Так, к примеру житель Уральска, открыл ИП и арендовал помещение цеха якобы для производства мебели. В социальных сетях, а также на различных интернет-платформах объявлений разместил рекламу. Далее создавая видимость предпринимательской деятельности, приезжал домой к заказчикам, делал замеры и в последующем внушал доверчивым гражданам чувство уверенности в исполнении заказа.

– Получив деньги за выполнение заказа злоумышленник отправлял гражданам фотографии якобы приобретенной мебельной фурнитуры, а также уверял о наличии договоренностей с третьими лицами на закуп материала, тем самым вводил в заблуждение потерпевших, которые в дальнейшем не получали желаемую мебель, - рассказали в прокуратуре.

В деле проходили семь потерпевших, которым причинен материальный ущерб в размере 8,6 миллиона тенге. Сам подсудимый в суде вину не признал. Однако его вина была полностью доказана.

В итоге суд признал мужчину виновным в мошенничестве в крупном размере. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Прокуратура ЗКО призывает жителей быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников.