Полицейские ищут пострадавших от рук мошенницы в Уральске

Полицейские Уральска расследуют уголовное дело в отношении 26-летней девушки. Её подозревают в мошенничестве.

Полицейские Уральска расследуют уголовное дело в отношении 26-летней девушки. Её подозревают в мошенничестве.

По словам полицейских, она под предлогом приумножения денежных средств с помощью вложения в инвестиции и оказания помощи на портале госзакупок завладела денежными средствами жителей области.