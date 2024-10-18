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Социум

Полицейские ищут пострадавших от рук мошенницы в Уральске

Полицейские Уральска расследуют уголовное дело в отношении 26-летней девушки. Её подозревают в мошенничестве.
Арайлым Усербаева
Полицейские ищут пострадавших от рук мошенницы в Уральске

Полицейские Уральска расследуют уголовное дело в отношении 26-летней девушки. Её подозревают в мошенничестве. 

По словам полицейских, она под предлогом приумножения денежных средств с помощью вложения в инвестиции и оказания помощи на портале госзакупок завладела денежными средствами жителей области.

– Если Вы пострадали от действии данной женщины просим обратиться в Абайский отдел полиции Управления полиции города Уральска (Проспект Абая 90/2) или позвонить по телефонам 8-705-328-42-00 либо на номер 102, - сообщили стражи порядка. 

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