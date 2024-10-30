Какая погода ждёт жителей ЗКО в ноябре

Директор филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО Тлеген Шапанов озвучил консультативный прогноз погоды на ноябрь 2024 года по Западно-Казахстанская области. По его словам, от октября к ноябрю произойдёт значительное понижение температуры воздуха.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается (-1,6.. +1,3°С), что выше нормы на 1°С на северо-западе области, около нормы в юго-восточной половине (норма: -2,3.. +0,6°С).

В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от (+1.. +6°С) до (-1.. -6°С), днем от (+5..+10°С), на юге области +15°С до 0..+5°С. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха.

В начале второй декады ожидается повышение температуры воздуха ночью от (-2..-7°С) до (-2..+3°С), на юго-востоке области (-5°С, днём от (-3..+2°С) до (+2..+7°С). Затем – постепенное понижение температуры воздуха ночью до (-7..-12°С), днем до (-1..-6°С). В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха.

В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха ночью от (-1..+4°С) до (-7..-12°С), на юге области -15°С, днем от (+4..+9°С) до (-1..-6°С). В конце декады – повышение температуры воздуха ночью до (0..-5°С), днем до (+1..+6°С).