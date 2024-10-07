Какие электромобили покупают чаще всего в Казахстане: топ-5 фаворитов

Как и в случае с серыми электромобилями, Zeekr в настоящее время является абсолютным бестселлером на легальном рынке. Продажи только модели Zeekr X почти в два раза превышают показатели всех остальных электромобилей вместе взятых. Кроме того, есть лифтбэк 001, который был продан в значительно большем количестве — 325 единиц. В общей сложности Zeekr передал клиентам 615 автомобилей, в то время как общие продажи всего рынка за первые восемь месяцев 2024 года составили 766 единиц.

Как сообщает сайт Kolesa.kz, в автосалонах страны можно найти электрокары не только китайского, но и корейского, немецкого и даже британского производства. Большая часть электромобилей попала в страну по серым каналам. Тем не менее, батарейные модели предлагают не только неофициальные дилеры, но и официальные автосалоны.

Как и в случае с серыми электромобилями, Zeekr в настоящее время является абсолютным бестселлером на легальном рынке. Продажи только модели Zeekr X почти в два раза превышают показатели всех остальных электромобилей вместе взятых. Кроме того, есть лифтбэк 001, который был продан в значительно большем количестве — 325 единиц. В общей сложности Zeekr передал клиентам 615 автомобилей, в то время как общие продажи всего рынка за первые восемь месяцев 2024 года составили 766 единиц.

На фото Zeekr 001. Фото с сайта Kolesa.kz

На третьей строке рейтинга, после моделей Zeekr 001 и X, располагается Hyundai Ioniq 5. С января по август было продано 68 автомобилей, причем большая часть из них нашла своих владельцев в апреле, тогда как в июле был продан лишь один экземпляр. Вероятно, это был последний, так как в августе не было зафиксировано ни одной покупки. На сегодняшний день модель даже не включена в локальную линейку Hyundai. Стоит отметить, что последние несколько месяцев «айоники» продавались с значительными скидками. Полноприводный 305-сильный электромобиль стоил 15 миллионов тенге, что дешевле, чем Tucson в средней комплектации.

На фото Hyundai Ioniq 5 . Фото с сайта Kolesa.kz На четвертой позиции расположился родственник Kia EV6, который показал результат в 28 проданных автомобилях за восемь месяцев. За комплектацию Earth EV6 просят 19.5 миллионов тенге, а за дополнительную плату в 500 тысяч можно приобрести версию GT Line, отличающуюся рядом визуальных особенностей.

На фото Kia EV6. Фото с сайта kolesa.kz

Замыкает пятерку BMW iX. С января по август фанаты приобрели 20 баварских кроссоверов на электрической тяге, причем большинство автомобилей нашли своих владельцев еще в начале года. Стоимость iX в Казахстане варьируется от 46.1 миллиона тенге за версию xDrive40 с 326-сильной силовой установкой и запасом хода 435 км до 52.9 миллиона тенге за 523-сильный xDrive50, который может проехать без подзарядки до 633 км.

На фото BMW iX . Фото с сайта kolesa.kz

На сайте отметили, что официальные продажи электромобилей в стране сложно назвать массовыми, и реализация хотя бы сотни экземпляров уже считается хорошим достижением.

Кто неофициальный лидер продаж электромобилей?

В настоящее время казахстанцы больше интересуются гибридными автомобилями, в частности, маркой Lixiang. На Kolesa.kz количество предложений с моделями «Ли» также увеличилось с начала года. Однако ситуация с лидерством может быстро измениться.

На фото Li L9 . Фото с сайта kolesa.kz

А в спину всем дилерам, продающим «электротехнику», как белым, так и серым, дышит совсем не Tesla, а BYD, который привлекает внимание ценой и обширным выбором моделей и агрегатов. Подкрепляется интерес казахстанцев к Build Your Dreams и скорым выходом машин на официальный рынок.

На фото BYD Tang. Фото с сайта Kolesa.kz



По информации источника, еще два года назад представить такое количество электромобилей было невозможно. Рынок электрокаров в Казахстане стремительно растет.