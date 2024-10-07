Дочь погибшего педагога Кристина Мишина еще на оглашении приговора сказала, что с решением не согласна. Она считает, что за жесткое убийство её матери дали слишком мягкое наказание. Сегодня, 7 октября Мишина сообщила, что собирается обжаловать приговор. По её словам, убийство было спланированным и совершено из корыстных побуждений.

26 сентября в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Темира Сарсенова признали виновным в убийстве учителя начальных классов Надежды Никитиной. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также виновный должен оплатить 1,8 миллиона тенге за материальный и 10 миллионов тенге за моральный ущерб.

Дочь погибшего педагога Кристина Мишина еще на оглашении приговора сказала, что с решением не согласна. Она считает, что за жесткое убийство её матери дали слишком мягкое наказание. 7 октября Мишина сообщила, что собирается обжаловать приговор. По её словам, убийство было спланированным и совершено из корыстных побуждений.

— Он спланировал убийство из корыстных побуждений, придя к матери в спецовке, а чистую сменную одежду оставил в автомобиле. Это следует из его показаний, где он рассказывает, как переодевался в машине и выбрасывал вещи. Он хотел оформить на нее кредит. Экспертиза компьютера подтверждает запрос в браузере "оформить кредит онлайн халык банк". Он знал, что мама продала дом, с этой целью и взял телефон, удостоверение и карты, затем покупал новый телефон и вставлял сим-карты. В суде Сарсенов отказался от своих первоначальных показаний и дал новые. Он утверждал, что пришёл, выполнил компьютерные задания, вышел на десять минут в подъезд, а когда вернулся, мама уже была убита. Он рассказывал о том, как пытался её спасти, делал сердечно-легочный массаж и искал бинты. Это свидетельствует о его циничности и хладнокровии. На вопрос прокурора, почему он не вызвал скорую, он ответил, что понял, что произошла убийство, и очень захотел к матери. Когда его спросили, зачем он забрал золото, он ответил, что нашёл его на полу возле тела, — сказала Кристина Мишина.

По словам дочери погибшей, она просила изменить обвинение на статью 99 часть 2 "Умышленное убийство с особой жестокостью, совершенное из корыстных побуждений", но ей отказали. Вместе с адвокатом Мишина будет обжаловать приговор.

Напомним, учителя начальных классов нашли в собственной квартире 25 апреля. Из материалов дела следует, что 24 апреля Никитина обратилась к Сарсенову за помощью с компьютером. Он пришел, но работу не завершил, пообещав вернуться на следующий день. 25 апреля Сарсенов пришел с ноутбуком и начал ремонтировать компьютер в спальне, пока Никитина занималась с учеником на кухне. После урока они поругались. Сарсенов повалил Никитину на диван, задушил ее воротником кофты, а затем нанес ножевые ранения в шею. Причиной смерти стала асфиксия. После чего он украл из квартиры золотые украшения, сумку, кошелек, телефон и банковские карты. Ущерб составил 1,7 миллиона тенге. В его квартире полиция также нашла оружие и боеприпасы, на которые не было разрешения. Сам Сарсенов во время следственных действий вину признал, но позже от признания отказался.