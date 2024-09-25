Сегодня, 25 сентября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам с последним словом выступил Темир Сарсенов. 41-летнего мужчину обвиняют в убийстве учительницы Надежды Никитиной.

"Я не убийца": в Уральске обвиняемый в убийстве учительницы выступил с последним словом

Сегодня, 25 сентября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам с последним словом выступил Темир Сарсенов. 41-летнего мужчину обвиняют в убийстве учительницы Надежды Никитиной. Ему предъявлено обвинение сразу по трём статьям Уголовного кодекса: убийство, кража и незаконное хранение оружия.

Сарсенов признает вину и раскаивается только в незаконном хранении оружия.

— По статье 188 вину не признаю. Я не вор и никогда им не был. По статье 99 часть первая, я не убийца, мне незачем было убивать Надежду Владимировну, — сказал Темир Сарсенов.

Подсудимый попросил суд вернуть телефон и ноутбук его матери. Приговор судья вынесет 26 сентября.