Сегодня, 25 сентября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам с последним словом выступил Темир Сарсенов. 41-летнего мужчину обвиняют в убийстве учительницы Надежды Никитиной. Ему предъявлено обвинение сразу по трём статьям Уголовного кодекса: убийство, кража и незаконное хранение оружия.
Сарсенов признает вину и раскаивается только в незаконном хранении оружия.
— По статье 188 вину не признаю. Я не вор и никогда им не был. По статье 99 часть первая, я не убийца, мне незачем было убивать Надежду Владимировну, — сказал Темир Сарсенов.
Подсудимый попросил суд вернуть телефон и ноутбук его матери. Приговор судья вынесет 26 сентября.
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