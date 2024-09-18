Первым выступил прокурор, в качестве наказания для подсудимого за убийство учительницы он попросил лишить его свободы на 12 лет и выплатить компенсацию в 10 миллионов тенге.

Сегодня, 18 сентября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам начались прения сторон по делу об убийстве учительницы Надежды Никитиной. На скамье подсудимых 41-летний Темир Сарсенов. Ему предъявлено обвинение сразу по трём статьям уголовного кодекса: убийство, кража и незаконное хранение оружия.

Первым выступил прокурор, в качестве наказания для подсудимого за убийство учительницы он попросил лишить его свободы на 12 лет и выплатить компенсацию в 10 миллионов тенге.

Дочь убитой учительницы начальных классов Кристина Мишина сказала, что в день, когда началось судебное разбирательство у её матери был юбилей, но цветы она повезла уже на могилу. Мишина подчеркнула, что ее мать всю жизнь посвятила обучению детей и её смерь разрушила жизни нескольких человек. Девушка считает, жестокое убийство было спланировано. Она попросила суд наказать Сарсенова по всей строгости закона.

Адвокат в суде отметил, что подсудимый изначально дал признательные показания, а уже после отказался от них. Он не видит раскаянья и просит суд назначить максимальное наказание и удовлетворить иск на 20 миллионов тенге.

Сам Сарсенов свою вину не признает, признавая лишь то, что незаконно хранил оружие и боеприпасы.

Защита обвинения заявила, что вина ее подопечного не доказана. По ее словам, на Сарсенова оказывали давление во время допроса, заставляя его признать вину, при этом не давали спать и есть. За незаконное хранение оружия адвокат предложила наказать Сарсенова в соответствии с санкциями статьи.

Следующее заседание судья назначил на 25 сентября, в этот день Сарсенов выступит с последним словом.