В специализированном межрайонном суде по уголовным делам завершили рассмотрение дела об убийстве учительницы Надежды Никитиной. На скамье подсудимых 41-летний Темир Сарсенов. Ему предъявлено обвинение сразу по трём статьям уголовного кодекса: убийство, кража и незаконное хранение оружия.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам завершили рассмотрение дела об убийстве учительницы Надежды Никитиной. На скамье подсудимых 41-летний Темир Сарсенов. Ему предъявлено обвинение по трём статьям уголовного кодекса: убийство, кража и незаконное хранение оружия. Ранее прокурор попросил лишить обвиняемого свободы на 12 лет и выплатить компенсацию в 10 миллионов тенге.

Сегодня, 26 сентября, суд признал Темира Сарсенова виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, виновный должен оплатить 1,8 миллиона тенге за материальный и 10 миллионов тенге за моральный ущерб. Приговор огласил судья Асланбек Дюсенгалиев.

Дочь педагога Кристина Мишина с решением суда не согласна. Она считает, что наказание слишком мягкое.

— 12 лет за жестокое холоднокровное убийство, я считаю это мало. Если будут давать такие сроки за убийство, то у нас можно будет спокойно убивать ходить? 12 лет дадут, шесть отсидел и нормально?, — сказала дочь убитой учительницы.

Мишина добавила, что вопрос о возможной подаче апелляции она будет обсуждать с сестрой и адвокатом.

Напомним, учителя начальных классов нашли в собственной квартире 25 апреля. Из материалов дела следует, что 24 апреля Никитина обратилась к Сарсенову за помощью с компьютером. Он пришел, но работу не завершил, пообещав вернуться на следующий день. 25 апреля Сарсенов пришел с ноутбуком и начал ремонтировать компьютер в спальне, пока Никитина занималась с учеником на кухне. После урока они поругались. Сарсенов повалил Никитину на диван, задушил ее воротником кофты, а затем нанес ножевые ранения в шею. Причиной смерти стала асфиксия. После чего он украл из квартиры золотые украшения, сумку, кошелек, телефон и банковские карты. Ущерб составил 1,7 миллиона тенге. В его квартире полиция также нашла оружие и боеприпасы, на которые не было разрешения. Сам Сарсенов во время следственных действий вину признал, но позже от признания отказался.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.