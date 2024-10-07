Число наркопреступлений выросло в Актюбинской области

Из незаконного оборота изъято 379 кг наркотических средств, что больше чем за аналогичный период прошлого года.

Прокурор области Халидулла Дауешов на заседании координационного совета сообщил, что борьба с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков - одна из приоритетных задач правоохранительных органов.

— Наркоситуация в регионе указывает на необходимость принятия более действенных мер. За 8 месяцев текущего года по области на 68% увеличилось число наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 379 килограмм наркотических средств, что больше чем за аналогичный период прошлого года на 36%, - отметил прокурор.

Он также обратил внимание на то, что профилактические мероприятия по наркопреступлениям малоэффективны. Недостаточно организована работа по выявлению нарколабораторий, прекурсоров и ядовитых веществ, используемых для изготовления или переработки наркотических средств.