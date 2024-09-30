В сельской местности доля Toyota составляет лишь 2,9%. А вот Hyundai занимает первое место по популярности среди автомобилистов столицы.

Аналитики Freedom Finance Global провели исследование казахстанского авто рынка. Согласно проведённому опросу, пятёрка автомобильных брендов, которым отдают предпочтение казахстанцы, выглядит следующим образом: Toyota, ВАЗ LADA , Volkswagen, KIA, Hyundai.

Марку Toyota чаще всего выбирают жители городов, в то время как сельчане предпочитают автомобили ВАЗ LADA. В городах на долю Toyota приходится практически каждый седьмой автомобиль. В сельской местности доля Toyota составляет лишь 2,9%. А вот Hyundai занимает первое место по популярности среди автомобилистов столицы. Маркой ВАЗ LADA чаще всего владеют жители сёл. Она также популярна среди людей старше 55 лет. Среди мужчин LADA выбирают 12,9% опрошенных, среди женщин – 9,1%.



Что касается продаж, то объемы реализации новых автомобилей Toyota в Казахстане резко снижаются. Это связано с уменьшением модельного ряда из-за прекращения производства в России и проблемами с логистикой. В 2020-2021 годах Toyota продавала по 13 800 автомобилей в год, а в 2022 году продажи упали до 9 622 единиц. К августу 2023 года они составили 5 698 штук, а в сентябре Toyota уступила по продажам китайской Chery.

К слову, о китайских автомобилях, они активно наращивают свое присутствие на рынке Казахстана. С января по июнь было продано почти 32 тысячи легковушек, и «китайцы» уже занимают более трети рынка новых машин.

Согласно рейтингу китайских авто от сайта Колеса.кз, наилучшие позиции занимает Chery, который за шесть месяцев реализовал 6 667 автомобилей. Бестселлером марки стал компактный паркетник Tiggo 2 с продажами 2 613 единиц. Этот переднеприводный автомобиль с мотором 1.5 и вариатором доступен в одной комплектации и стоит 7 миллионов тенге, что делает его одним из самых доступных новых автомобилей в стране.

Вторым по популярности китайским брендом в Казахстане является JAC с продажами 5 150 автомобилей. У этого производителя хорошо идут продажи лифтбэка J7 (1 897 единиц) и небольшого кроссовера JS4, который стал прообразом первого возрождённого «москвича». Цены на компактный SUV начинаются от 7,9 миллиона тенге, а J7 стоит от 7,3 миллиона.

Замыкает тройку китайских лидеров Changan с 4 214 проданными автомобилями, который немного опередил Haval. Клиенты предпочитают кроссовер CS55 Plus, цена на который колеблется от 11,3 до 12,8 миллиона тенге без учёта скидок. Бюджетный седан Alswin продали лишь 1 039 раз. Стоит отметить, что Zeekr в Казахстане является однозначным лидером по продажам электромобилей.

В ЗКО жители предпочитают легковые автомобили с объемом двигателя от 1,5 до 2 литров. В качестве топлива они выбирают бензин или смешанное газ-бензин. Дизельные и электрические автомобили в регионе не очень популярны. Средний возраст автомобилей в ЗКО составляет 12,4 года.

По данным департамента полиции ЗКО, в 2022 году в области зарегистрировали 23 600 автомобилей, в 2023 году — 11 123. Во время легализации на учет поставили 22 792 автомобиля. В 2024 году западноказахстанцы зарегистрировали 4 805 машин.