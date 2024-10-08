Историю авто перед покупкой казахстанцы смогут узнать на eGov

Казахстанцы теперь могут проверить всю информацию о прошлом автомобиля через сервис «История авто» на портале eGov.kz. Этот сервис помогает узнать важные данные перед покупкой и избежать возможных проблем. Для проверки нужно получить у продавца государственный номер и номер техпаспорта автомобиля.

Казахстанцы теперь могут проверить всю информацию об автомобиле через сервис «История авто» на портале eGov.kz. Сервис помогает узнать важные данные перед покупкой и избежать возможных проблем. Для проверки нужно получить у продавца государственный номер и номер техпаспорта автомобиля.

Сервис «История авто» раскрывает следующую информацию:

название марки авто и год выпуска;

объем двигателя, цвет кузова и наличие дополнительно установленного оборудования;

дата первичной регистрации автомобиля на территории РК;

общее количество предыдущих владельцев с датами перерегистрации автомобиля без указания персональных данных о владельцах;

наличие залога или обременения на транспортное средство.

Для получения информации об авто пользователю необходимо:

Авторизоваться на портале eGov.kz, перейти в сервис «История авто».

Ввести «госномер автомобиля (ГРНЗ)» и «Номер свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС)».

Ознакомиться с информацией об автомобиле.

К слову, в запуске сервиса участвовали МВД и комитет госуслуг министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.