Историю авто перед покупкой казахстанцы смогут узнать на eGov

Казахстанцы теперь могут проверить всю информацию об автомобиле через сервис «История авто» на портале eGov.kz. Сервис помогает узнать важные данные перед покупкой и избежать возможных проблем. Для проверки нужно получить у продавца государственный номер и номер техпаспорта автомобиля.
Сервис «История авто» раскрывает следующую информацию:
- название марки авто и год выпуска;
- объем двигателя, цвет кузова и наличие дополнительно установленного оборудования;
- дата первичной регистрации автомобиля на территории РК;
- общее количество предыдущих владельцев с датами перерегистрации автомобиля без указания персональных данных о владельцах;
- наличие залога или обременения на транспортное средство.
Для получения информации об авто пользователю необходимо:
- Авторизоваться на портале eGov.kz, перейти в сервис «История авто».
- Ввести «госномер автомобиля (ГРНЗ)» и «Номер свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС)».
- Ознакомиться с информацией об автомобиле.
К слову, в запуске сервиса участвовали МВД и комитет госуслуг министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.