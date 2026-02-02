Мужчина состоял на учете с психическим и поведенческим расстройством из-за употребления алкоголя 10 лет.

В Бокейординском районном суде ЗКО рассмотрели иск о приостановлении права управления автомобилем и сдаче водительского удостоверения. Выяснилось, что мужчина ранее получил права категорий B и B1, однако с 2015 года состоит на учёте в областном центре психического здоровья. Его диагноз — «Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя, синдром зависимости». Такое заболевание является прямым медицинским противопоказанием для управления транспортом.

В суде мужчина пояснил, что не знал о необходимости регулярно проходить осмотры у нарколога. Он также сообщил, что сейчас проходит лечение и обследовался в сентябре и октябре 2025 года.

Суд частично удовлетворил иск: право управления транспортными средствами было прекращено, водительское удостоверение подлежит сдаче. Решение уже вступило в законную силу.

В Уральске задержали трёх пьяных водителей, ранее лишённых прав



