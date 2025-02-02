888 млн долларов США из Нацфонда начислили казахстанским детям

В рамках программы «Национальный фонд – детям» казахстанским детям начислено 888 миллионов долларов США. Каждому несовершеннолетнему выделили по 129,38 доллара. Об этом сообщили в минфине РК.

Дети, участвующие в программе второй год, накопили уже 232,94 доллара с учётом инвестиционного дохода. В 2025 году в программе участвуют 6 921 035 детей (родившихся с 2007 по 2024 год). Из них 324 430 человек в этом году станут совершеннолетними.

В 2024 году в программе участвовали 6 919 131 ребёнок (родившиеся с 2006 по 2023 год). Каждому начислили 100,52 доллара. Общая сумма выплат составила 695,5 млн долларов. Из них 304 815 детей стали совершеннолетними и получили 30,6 млн долларов.

Использовать накопления можно по достижении 18 лет. Потратить деньги можно на жильё или образование. На 1 января 2025 года казахстанцы подали 66 571 заявку, из которых выполнена 53 001 на сумму 5,3 млн долларов:

Жильё – 34 388 заявок, исполнено 29 542, выплачено 2,96 млн долларов.

– 34 388 заявок, исполнено 29 542, выплачено 2,96 млн долларов. Образование – 32 183 заявки, исполнено 23 459, выплачено 2,35 млн долларов.

Информацию об участии ребёнка в программе и начисленных суммах можно посмотреть на сайте kids.enpf.kz, указав ИИН ребёнка. Там же можно ознакомиться с условиями программы, получить инструкции и ответы на интересующие вопросы. Данные о начислениях также можно увидеть в личном кабинете на портале egov.kz или в приложениях Halyk и Kaspi.kz.