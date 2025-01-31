Какая сумма поступит на счета казахстанских детей из Нацфонда в 2025 году

Национальный банк Казахстана сообщает о начислении в ЕНПФ очередных целевых требований для детей до 18 лет по программе «Нацфонд – детям». По проекту всем несовершеннолетним казахстанцам, родившимся не ранее 2006 года, ежегодно начисляется половина инвестиционного дохода фонда.

Национальный банк Казахстана сообщает о начислении в ЕНПФ очередных целевых требований для детей до 18 лет по программе «Нацфонд – детям». По проекту всем несовершеннолетним казахстанцам, родившимся не ранее 2006 года, ежегодно начисляется половина инвестиционного дохода фонда.

- В рамках программы «Нацфонд – детям» начислено по 129,38 долларов на счет каждого ребенка. Общие начисления всем участникам программы составили 888,8 млн долларов. На конец 2024 года общее количество участников программы составило 6 921 035 детей, - отметили в Нацбанке.

Как отмечается, впервые целевые требования по программе «Нацфонд – детям» были начислены в 2024 году.

- Эти требования представляют собой обязательства правительства Казахстана перед детьми до 18 лет. Важно понимать, что ежегодная сумма начислений напрямую зависит от объема валютных активов Нацфонда и его долгосрочного инвестиционного дохода, - говорится в сообщении.

При этом средства, начисленные на счета детей в предыдущие годы, продолжают инвестироваться в портфеле Нацфонда до достижения ребенком 18 лет и приносить дополнительный доход. Общая накопленная сумма за 2 года реализации программы составила 232,94 долларов на одного ребенка.

Информация будет доступна 31 января 2025 года в мобильном приложении электронного правительства eGov mobile и сайте kids.enpf.kz.

Напомним, в январе 2024 года на счета казахстанских детей поступило по 100 долларов. По информации пресс-службы ЕНПФ, в 2024 году молодые казахстанцы использовали 5,32 млн долларов.

Больше всего средств использовали для улучшения жилья: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления, приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам, внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища.