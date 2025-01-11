Когда на счета детей поступят деньги из Нацфонда

В 2024 году в рамках программы детям было начислено 5,32 млн долларов.

Программа "Нацфонд - детям" действует с января 2024 года, когда на счета казахстанских детей поступило по 100 долларов США. Согласно программе 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда начисляются на специальные накопительные счета детей до 18 лет. Снять их досрочно нельзя, впрочем, даже при достижении 18 лет, снять их можно только на определенные цели: получение образование, покупка жилья.

По информации пресс-службы ЕНПФ, в 2024 году молодые казахстанцы в рамках программы «Национальный фонд - детям» использовали 5,32 млн долларов США.

- По состоянию на 01.01.2025 г. с момента начисления всем детям - гражданам Казахстана первых средств из Национального фонда Республики Казахстан АО «ЕНПФ» исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей - граждан, достигнувших 18 лет) 53 001 заявление на сумму порядка 5,32 млн долларов США. Из них в целях улучшения жилищных условий исполнено 29 542 заявления на сумму более 2,96 млн долларов США, для оплаты образования – 23 459 заявлений на сумму более 2,35 млн долларов США. Напомним, что получатель целевых накоплений вправе использовать всю сумму или ее часть, неиспользованная сумма остается на целевом накопительном счете, - говорится в сообщении ведомства.

Больше всего средств использовали для улучшения жилья: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 28 752 заявления на сумму порядка 2,89 млн долларов США), приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) – 245 заявлений на сумму более 24,57 тыс. долларов США, внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища – 232 заявления на сумму чуть более 23,12 тысячи долларов США.

Самыми популярными субцелями в рамках оплаты образования стали: оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных в Казахстане (исполнено 19 728 заявлений на сумму порядка 1,98 млн долларов США), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 2 820 заявлений на сумму порядка 282,97 тыс. долларов США), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования (исполнено 790 заявлений на сумму более 79,29 тыс. долларов США).

Как сообщает ЕНПФ, в этом году деньги на счета казахстанских детей будут начислены до 1 февраля.