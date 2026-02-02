Католический священник Войчех Шубзда уже более семи лет служит в Казахстане, где находит общий язык с людьми разных национальностей, играет в футбол и признаётся: эта страна стала для него второй родиной.

Миссионер, путешественник и спортсмен. Все эти, на первый взгляд несовместимые вещи, совмещает один человек, о котором мы хотим рассказать. Зовут его Войчех Шубзда или, как его привычно называют, отец Войчех.

Будучи священником Римско-католической церкви, наш собеседник вот уже более 7 лет служит или, как он говорит сам, несет послушание в католических приходах Казахстана. Начинал он свое служение в храме Пресвятой Богородицы Неустанной Помощи в Уральске на должности викария (помощника настоятеля), после возглавил приход Божьего Милосердия в городе Кульсары (Атырауская область), был духовником Межъепархиальной Высшей духовной семинарии «Мария - Матерь Церкви» в городе Караганды. Осенью 2024 года был направлен в Аксай на приход Святого Иосифа.

Войчех Шубзда из польского города Белосток, где появился на свет в 1977 году. Как он признается, у поляков религиозность в крови. И пусть даже формально, но соблюдаются все обряды и чтутся традиции. Так было и в семействе Шубзда.

— Но я был атеистом. Мои братья были более религиозными, чем я, - вспоминает наш собеседник.

После окончания основной школы Войчех Шубзда поступил в Гастрономический колледж, где изучал основы правильного питания. Потом была работа по доставке в сети фаст-фудов и… в сфере ритуальных услуг.

— Глядя на тела усопших, на погребение, меня стал мучить вопрос, неужели на этом все? И в чем тогда смысл существования человека здесь, на земле? В том, чтобы быть просто зарытым? – рассказывает о своих юношеских душевных метаниях отец Войчех.

Проводы в мир иной людей и ритуалы, связанные с этим, а также постоянная атмосфера скорби и печали на 180 градусов поменяли мировоззрение молодого человека. И в 1998 году он поступил в духовную семинарию, где в течение 6 лет изучал богословие и духовные дисциплины.

А потом были служения в разных храмах родного города Белостока в сане диакона, а после уже и священника. Отец Войчех проводил богослужения для детей, был проповедником. Много времени уделялось работе с детьми с инвалидностью.

Судьбоносной, как считает Войчех Шубзда, была его встреча с Папой Римским Иоанном Павлом II.

— Это было в Риме в 2004 году, я был тогда диаконом. Чтобы подойти к Папе, нужно было отстоять очередь, люди толпились, фотографировали. В то время Папа был уже болен, у него сильно дрожали руки. Если честно, я от этой встречи ничего не ожидал, думал, ничего не буду спрашивать, просто подойду. Но когда я подошел, то был очень удивлен: хотя Папа был в болезненном состоянии и народа за мной было еще много, он словно сосредоточился только на мне. Он смотрел мне в глаза, будто пытался узнать, о чем я переживаю и думаю или какие у меня проблемы. И такое у меня было ощущение, словно я на тот момент был единственным человеком, которого он встретил. Говорят так, что нельзя жить прошлым – там уже ничего не изменишь, будущее – скрыто от нас, а жить нужно настоящим и на нем сосредотачиваться. И вот во взгляде Папы я увидел, что он как раз сосредоточен на этом моменте – встречает меня. И чтобы вокруг не происходило, для него оно не существовало. Мне это очень понравилось, и я бы тоже хотел так жить – настоящим. И поэтому, когда разговариваю с человеком, пытаюсь быть сосредоточенным только на нем, внимательно слушать, понять, что он хочет сказать. Одним словом – почувствовать своего собеседника, - откровенно говорит отец Войчех.

С 2018 года Войчех Шубзда проживает в Казахстане.

— В Казахстан я был направлен по миссионерской деятельности. Здесь я имею вид на жительство. А вообще, мне очень нравится в Казахстане, и я бы хотел остаться здесь жить, - говорит он.

В чем же заключается его служение? Как считает отец Войчех, храм – это лечебница для души. И неважно, кто пришел в него – верующий или атеист, человек иной нации и даже религии. Если есть потребность высказаться, выговориться – двери храма всегда открыты. Открыт для беседы и диалога и сам священник.

— Ко мне приходят люди разных национальностей просто поговорить. Да, бывает, что разговор длится несколько часов, но если человек после чувствует себя успокоенным и, более того, нашел ответы на свои вопросы, я думаю, что встреча прошла не зря. Священник помогает обратившемуся к нему, и может дать советы, как поступить в той или иной ситуации, но выбор все же, человек делает сам, - говорит отец Войчех.

По его признанию, общение с людьми ему доставляет удовольствие.

— Я люблю спорить, – смеется собеседник. – Заметил такую тенденцию: здесь, в Казахстане люди более открыты и эмоциональны, чем, например, в Польше, умеют отстаивать свое мнение. И мне интересно с ними общаться.

Справка:

Католицизм – одна из традиционных конфессий в Казахстане. Католическая церковь Казахстана – часть всемирной Католической церкви. Число католиков в стране составляет порядка 183 тысяч человек или 1,3 % всего населения. В основном, это потомки поляков, украинцев, немцев.

В Казахстане насчитывается 117 католических (и в том числе Греко-католических) храмов.

Действует архиепархия Святой Марии в Астане, Карагандинская епархия и епархия Святой Троицы в Алматы, а также Апостольская администратура в Атырау.

Кроме того, на территории Казахстана имеются Католическая высшая духовная семинария и монастырь босых монахинь Ордена Пресвятой Девы Марии с горы Кармель (г. Караганды), республиканский благотворительный фонд «Каритас», а также действуют женские монашеские организации.

Священниками католических приходов в Казахстане являются в основном зарубежные миссионеры.

В католических церквях богослужения обычно проводятся на русском, украинском, немецком, английском и польском языках.

Как у каждого католического священника, дела благотворительности и работа с детьми занимают важное место в жизни отца Войчеха. Но он старается совместить полезное с приятным. Так, будучи заядлым футболистом (что стоило ему травмы ноги), он пропагандирует футбол не только, как вид спорта, но и как способ отвлечь людей от вредных привычек. Особенно это касается детей и их чрезмерное увлечение гаджетами, соцсетями, компьютерными играми и другими пристрастиями.

— Будучи в Аксае, я охотно играл с детьми, молодежью и взрослыми в футбол. У меня есть мечта - создать детскую футбольную команду, - делится Войчех Шубзда.

Помимо футбола он увлекается и другими видами спорта, а также музыкой, искусством.

— Я играю на фортепиано, но здесь, в Казахстане, мне пришлась по душе народная казахская музыка, игра на домбре. Вряд ли я выучусь играть на ней, но слушать очень люблю. Когда служил в Караганды, то часто ходил на концерты народной музыки, - рассказывает отец Войчех.

А еще, он любит путешествовать, навещая своих друзей, в разных уголках земного шара. Южная Америка, Индонезия, Африка – эти страны произвели на нашего собеседника особенные впечатления. Помимо своей экзотичности они показали во всей своей красе жизнь простых людей.

— Самым интересным было путешествие в Перу. Но, пожалуй, впечатляющим для меня стал Гонконг. Почему? Потому, что на открытках и фотографиях видим красивый город с высокими многоэтажными домами, а по факту реальность совсем другая. Там очень большое население при небольшой территории. Для сравнения, если в Казахстане на 1 квадратный километр приходится 8 человек, то в Гонконге – порядка 7 тысяч человек. Поэтому там и строятся многоэтажные дома, так как не хватает жилья для людей. Я там познакомился с учительницей английского языка, которая гордилась тем, что зарабатывает больше, в отличие от обычных граждан. В Гонконге учитель или полицейский - это не только престижная профессия, но и хорошо оплачиваемая. Мне хотелось увидеть, как живет эта учительница, но, видимо, она стеснялась пригласить в квартиру. И все же, когда я побывал у нее в гостях, то был просто поражен – она живет в квартире площадью 8 квадратных метров! Она проживает одна, а обычно в такой квартире живет семья – родители и ребенок. Государство не запрещает рожать больше, но учитывая такие стесненные жилищные условия, большую семью завести не получится. А ведь ни в Польше, ни в Казахстане люди с такими условиями не сталкиваются. Помню, еще до поездки в Гонконг я жил в небольшой комнате где-то 20 квадратных метров, и думал, как смогу прожить несколько месяцев в такой тесноте. Но после поездки в Гонконг смотрел на свое жилище уже по-другому – у меня дворец! И здесь по меркам Гонконга могли бы жить несколько семей. Тогда я для себя сделал открытие, что, как можно смотреть на жизнь и с какой точки зрения, - повествует собеседник.

В ноябре прошлого года он побывал в одной из африканских стран. Танзания – это необычная страна. Здесь можно легко подхватить малярию от укуса комара, встретить самую смертоносную змею черную мамбу, а львы, как и 100 и 200 лет назад, продолжают нападать на людей.

По словам отца Войчеха, живут там бедно, если не сказать, в нищете, но народ чувствует себя счастливым. Может быть, потому что смотрит на мир иначе?

На севере страны проживает полукочевое племя масаи, которое также населяет территорию соседней Кении. Масаи - самые высокие люди в Африке, чей средний рост составляет от 190 до 200 см.

— Это интересный народ. Живут в домах из глины, без каких-либо удобств, без электричества. Когда наступает период дождей, такое жилище может быть просто разрушенным и тогда приходится строить новый дом. Масаи гордятся своей культурой, сохраняют свои традиции. Они носят одежды, где преобладают красные и оранжевые цвета и множество ярких украшений. Мужчины ходят с мечом и палкой, которая нужна для скота. Вообще, основное занятие племени масаи – скотоводство. Детей с раннего возраста приучают ухаживать за скотом. И нужно сказать, дети относятся к этому серьезно, и переживают, чтобы не потерять свое небольшое стадо. У масаев необычный, но очень простой язык маа, и они бережно сохраняют его. И, несмотря на наступление современного мира, масаи не сдаются и не собираются подчиняться и растворяться в нем. И мне понравилось, что для себя из цивилизации они берут только нужное, отсеивая лишнее, оставаясь при этом самобытными, - говорит Войчех Шубзда.

Итак, отец Войчех в Казахстане, как мы писали выше, с 2018 года. За это время он полюбил бескрайные степные просторы и народ, который, по его словам, открытый, простой и доброжелательный.

— Я интересуюсь казахской культурой. С интересом посмотрел фильм «Томирис». Люблю народную музыку и местную кухню, - признается герой нашего рассказа.

Отец Войчех отлично владеет русским языком, знает английский, занимается изучением казахского языка. Все это ему помогает не только в богослужениях (служит он в основном на русском, а для иностранцев – на английском языке), но и при общении. Принадлежа к Римско-католической церкви, он также налаживает связи с православным и мусульманским духовенством. Будь то Кульсары, Атырау, Уральск или Аксай.

Сейчас отец Войчех служит в Атырау, но об Аксае у него сложились только хорошие впечатления.

— Мне понравился Аксай – и сам город, и люди. Надеюсь, я еще приеду, - говорит Войчех Шубзда и добавляет: - А вообще, думаю, все в моей жизни было не случайно. И неслучайно Господь привел меня в Казахстан, который я полюбил всем сердцем…

