В регионах синоптики прогнозируют снег с дождем.

В Западно-Казахстанской области 2 февраля ожидается прохладная погода с возможными осадками — снегом и дождём, местами возможен гололёд и туман. Температура воздуха днём будет около -5…-2 °C, ночью опустится до -10 °C и ниже. Ветер умеренный с порывами, возможны понижения видимости из-за тумана и метели.

В Атырауской области синоптики прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега, возможен гололёд на дорогах и туман. Днём воздух прогреется примерно до -3…-1 °C, ночью ожидается похолодание до -8…-5 °C. Осадки и изменения погоды — результат прохождения атмосферных фронтов над западной частью республики.

В Актюбинской области 2 февраля вероятны умеренные морозы без значительных осадков, преимущественно сухая погода. Температура днём может колебаться около -7…-3 °C, ночью — до -12 …-15 °C. Ветер ожидается умеренный, возможен туман по утрам.

В Мангыстау синоптики прогнозируют осадки — снег или мокрый снег, а также туман и гололёд в утренние часы. Температура воздуха днём будет около -2…+3 °C, ночью до -6 °C. Ветер может усиливаться на побережье Каспийского моря, что создаст ощущение сильного холода.