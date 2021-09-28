В ЗКОФ АО "НК Казавтожол" рассказали, по какой причине затянулось строительство дороги, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Тема автомобильных дорог является одной из самых болезненных для жителей нашего региона. По данным областной прокуратуры, 70% дорог в области требуют ремонта, это хуже среднего показателя по республике. Особое нарекание со стороны западноказахстанцев вызывает состояние дорог в южных районах, а именно в Жанибекском и Казталовском. В сезон дождей в осенне-весенний период они превращаются в одну большую жижу. Проехать по таким дорогам удаётся не всем, многие машины зачастую съезжают с трассы или просто-напросто застревают в грязи.
По словам директора ЗКОФ АО "НК Казавтожол" Амира Каримбаева, сейчас идёт строительство дороги Казталовка - Жанибек. Договоры подписаны ещё в 2019 году, однако из-за ограниченного финансирования работы так и не начались.
– В 2020 году подрядные организации начали мобилизовать свои ресурсы на этот участок, построили асфальтобетонные заводы, перевезли технику, построили городки. На каждом участке работают от 50 до 100 человек. Свою негативную роль сыграла и пандемия, область была в "красной зоне" и бывало такое, что подрядчики вынуждены были полностью закрывать свои городки для недопущения распространения заболевания. В 2021 году на темпы строительства повлияли и погодные условия. Весь май и июнь были дожди, а в такую погоду строить дороги нельзя, техника работать не может. Если же подрядчики без объективных причин будут отставать от графика, то мы будем накладывать на них штрафы. Всем подрядчикам мы выдали уведомления о том, что нужно ускорить темпы строительства. При необходимости даже будем расторгать контракты, мы готовы пойти и на такие меры, - заявил Амир Каримбаев.
Стоит отметить, что трасса Казталовка - Жанибек была разделена на три участка протяженностью 53, 43 и 42 километров, строительством которых занимаются ТОО Uniserv и ТОО "Темиржол жондеуши".
– ТОО "Темиржол жондеуши" для земляных работ привлекли субподрядные компании. На всех участках функционируют лаборатории, постоянно присутствует технический и авторский надзор. На каждом участке есть представители нашей компании, раз в неделю я и сам выезжаю туда. Раз в 10 дней из Нур-Султана приезжает комиссия, раз в неделю проводим совещание, где докладываем вице-министру о ходе строительства, поэтому эта трасса находится у нас на постоянном контроле. Мы тоже хотим, чтобы работа поскорее закончилась и трассу сдали в эксплуатацию, но иногда бывает, что у нас даже людей не хватает, границы закрыты, приезжих рабочих нет, приходится своими силами выполнять. Есть много новой техники, грейдеры стоят, а работать некому. Подрядные организации два раза уже поднимали зарплату, - говорит Амир Каримбаев.
Ещё одной причиной медленных темпов работы глава ЗКОФ филиала назвал то, что материалы приходится завозить из других регионов. К примеру, щебень везут из Актюбинской области, то же самое касается битума, который завозится из Актау и цемента.
Предположительной датой окончания строительства трассы в ЗКОФ АО "НК Казавтожол" назвали 2023 год. К слову, деньги на строительство в размере 35 миллиардов тенге выделены из республиканского бюджета. Протяженность участка составляет 139 километров.
