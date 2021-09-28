Виновных приговорили к пяти годам заключения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о завершении уголовного дела в отношении должностных лиц АО «Мангистаумунайгаз».

- Следствием установлено, что в 2017-2018 годах директор департамента правового обеспечения АО «ММГ» Бейсембин и его заместитель Дауленбаева заключали фиктивные договоры оказания услуг по восстановлению и регистрации правоустанавливающих документов объекты недвижимости АО с Лисовым и Юндт. При этом, документы на более 700 объектов недвижимости АО хранились в госархиве Мангистауской области и в восстановлении не нуждались. Копии документов выдаются бесплатно, - говорится в сообщении.

То есть для незаконного обналичивания средств со счетов АО в адрес Лисового необоснованно перечислили более 455 миллионов тенге. Лисовой и Юндт за свои услуги получили по 10 миллионов тенге каждый. Виновные лица приговорены к пяти годам заключения.

