Сумма долга за год значительно уменьшилась, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Евгений Пак в ходе брифинга в РСК сообщил, что если годом ранее за услуги подачи тепла и горячего водоснабжения жители мегаполиса задолжали 2,8 миллиарда тенге, в этом году сумма долга не превышает двух миллиардов тенге.

- Люди, видимо, интенсивнее начали платить. Мы ожидаем, что дебиторская задолженность именно в период отопительного сезона уменьшится. Как правило, с началом сезона люди начинают платить, - рассказал Пак.

По его словам, готовность теплоисточников, газовых сетей, котельных составляет 100%. К отопительному сезону готовы 8 257 объектов жилого фонда, 443 объекта образования и 91 здравоохранения.

- Проведены гидроиспытания, по итогам которых выявлено и устранено 626 повреждений. Были выполнены ремонтные работы на 82 котельных, отремонтировано технологическое и вспомогательное оборудование с заменой котлов, заменено газовое оборудование, - заверил глава ведомства.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.