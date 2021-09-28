Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Согласно документу, акимат Алматы предлагает создать зону специальной организации дорожного движения в пределах границ города.

- В зоне специальной организации дорожного движения запретить движение мотоциклов с 22:00 до 9:00 часов, за исключением мотоциклов, приводимых в движение электрическими двигателями, а также транспорта, имеющего цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы (транспорт специальных служб - прим. ред.), - говорится в проекте постановления.

Согласно закону, мотоциклами считаются средства с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, подлежащие государственной регистрации и с установленными на них госномерами.

Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов в пояснительной записке отметил, что необходимость решения обоснована исследованиями НИИ транспорта и коммуникаций и подтверждается жалобами населения.

Документ открыт для публичного обсуждения до 12 октября. Два человека под ним уже высказались против.

