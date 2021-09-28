- О конкурсе мы узнали где-то в июле, подали заявку, подготовили видео. Полной неожиданностью стало, что мы прошли отбор на районом уровне для участия в областном конкурсе. Хотелось бы выразить признательность руководству района, отделу культуры за организацию такого конкурса, где делается ставка на семейные ценности, - говорит Жанна Авчинникова, работающая в библиотеке села Пугачево. Семья воспитывает двоих сыновей-школьников и ждёт пополнения.

В конкурсе, посвящённом Дню семьи, который отмечается в Казахстане в сентябре, приняло участие семь семей. Это: Байкузины из Аксая, Утегалиевы из Акбулакского сельского округа, Авчинниковы и Фаткулины из Пугачевского сельского округа, Мыктыбаевы из Канайского сельского округа, Бижановы из Бурлинского сельского округа, Каримгалиевы из Карагандинского сельского округа. Конкурс проходил в онлайн-формате. Семьи, подавшие заявки на участие в конкурсе, должны были подготовить видеоролик и портфолио о достижениях и успехах родителей и детей. Результаты конкурса также были подведены онлайн, а вот награждение прошло в торжественной обстановке. Аким Бурлинского района Миржан Сатканов вручил участникам конкурса благодарственные письма и ценные подарки. Для взрослых - духовые шкафы, для детей – велосипеды, самокаты и планшеты. Аким района поздравил конкурсантов, отметив при этом важность проводимого мероприятия в воспитании подрастающего поколения и укрепления семейных ценностей. К слову, две семьи из Бурлинского района Утегалиевы и Авчинниковы стали участниками областного этапа конкурса «Мерейлі отбасы».