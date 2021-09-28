Прокладку сетей перенесли на начало 2022 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Евгений Пак в ходе брифинга в РСК сообщил, что срок сдачи подстанции «Алмагуль» перенесли.

- Непосредственно строительство подстанции уже заканчивается. Но по прокладке сетей, она идёт до подстанции Мамыр, работы переносятся на следующий год. Там большой объём. Ожидаем, что саму подстанцию построим именно в этом году, а кабельную сеть проложим в следующем году. Я думаю, что в первом квартале 2022 года интенсивно проложим, где-то во втором квартале ориентировочно закончим, - сказал Пак.

Напомним, в начале августа аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщал, что до конца года планируется сдать подстанцию «Алмагуль». Она должна обеспечить надёжную подачу электричества жителям южной части в месте активного строительства новых жилых комплексов.

