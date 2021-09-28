Макеты на дорогах страны должны призывать водителей сбавлять скорость, однако они сами становятся «жертвами» преступлений, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Первые муляжи начали устанавливать на дорогах страны два года назад для соблюдения скоростного режима водителями. На трассах ставили макеты патрульных машин и школьников. Позже в департаментах полиции отмечали, что водители при виде этих макетов действительно начинают сбрасывать скорость, тем самым преодолевая опасные участки с умеренной скоростью.

Однако не все картонные фигуры «выжили» в схватке с человеком.

В начале сентября 2019 года пьяный житель Талдыкоргана пинал макет школьницы.

 
Через месяц в той же Алматинской области в селе Азат проезжавший мимо всадник слез с лошади, чтобы сломать макет ногами. Суд приговорил его к трём суткам ареста.

 
В декабре этого же года нападению подвергся муляж полицейской машины в Шымкенте. Полиция задержала двоих подозреваемых, которые также пинали макет.

24 сентября 2021 года на трассе Чапаев - Жалпактал - Казаталовка исчез макет патрульной машины. Найти его удалось спустя два часа. Подозреваемый признался, что совершил кражу, находясь подшофе. Причина поступка неизвестна.

Через несколько дней в ЗКО пропал ещё один муляж. Картонная корова простояла на дороге Аксай - Бурлин всего несколько часов, как уже приглянулась злоумышленнику. Его вскоре нашли. Зачем подозреваемому понадобилась «бурёнка», выяснит следствие.

Всем нарушителям инкриминировали статью за кражу. Наказывается она от небольшого штрафа до трёх лет заключения.

Стоит отметить, что вредительство в отношении макетов происходит не только в Казахстане. В соседней России картонные и деревянные фигуры воруют часто. Обычно - в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые из задержанных признаются, что хотели поставить макеты во дворе своих домов. 

