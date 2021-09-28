В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +9..+11, ночью похолодает до +1..+3. Ветер северо-восточный до 30 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +9..+11 градусов, ночью - +2..+4 градусов. Ветер северо-восточный до 25 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +6..+8 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер северо-восточный до 30 километров в час.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +17..+19 градусов, ночью опустятся до +7..+9 градусов. Ветер северный до 30 километров в час.

Лишь на запад республики будет оказывать свое влияние северный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и востоке – туман, на севере – гололед, на юге – гроза.

