1. Пользуйтесь ковриками

2. Пользуйтесь специальной посудой для хранения

3. Используйте канцелярские принадлежности

Мы вам дадим советы, как поддержать идеальную чистоту в холодильнике.EVA-коврики для холодильника очень даже нужная вещь. Ведь если не застелить ими стеклянные полки, они быстро поцарапаются об посуду и приобретут не презентабельный вид. Конечно, можно избежать этого и накупить пластиковые контейнеры, которые не поцарапают поверхность, но где найти столько времени, чтобы остатки пищи перекладывать в них. Коврики, это тот самый разумный выход из этой ситуации. Кстати, они не дорогие и продаются почти во всех магазинах. Впрочем, их можно даже и не мыть, достаточно пройтись влажной губкой и снова ваши полки будут сверкать от чистоты.Специальная посуда для хранения, это то, что может оптимизировать вместительность. Тут уже все зависит от размеров холодильника и ваших желаний. Наиболее удобные емкости из стекла и керамики разных размеров. Также приветствуется приобретение крышек для емкостей: тогда емкости можно устанавливать друг на друга.Большинство из нас применяют их по назначению. Мы вам предлагаем нестандартное использование подобных принадлежностей, чтобы разгрузить полки холодильника. Зажимы для бумаги подойдут для закрытия открытых пакетов, к примеру с молоком. Также можно применить офисные накопители, они также минимизируют пространство, разделив продукты по группам.