Случай произошёл в гимназии. В отделе образования прокомментировали ситуацию, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Об инциденте написал блогер , к которому обратилась мама ученика второго класса карагандинской гимназии №1. По её словам, восьмилетний мальчик просился в туалет несколько раз, но получал от учителя отказ.

- Второкласснику пришлось справлять естественную нужно в штаны прямо на уроке при всём классе. После того, как мальчик описался, детей вывели из класса, уборщица помыла полы, но мальчику потом пришлось сидеть в классе в мокрой одежде больше получаса. Маме ребёнка позвонили из гимназии и попросили просто привезти сухие вещи, даже не объяснили, что произошло на самом деле. Как выяснилось, учитель действовала согласно школьному распорядку, во время урока в их гимназии детей не выпускают в туалет, - написал Денис.

В отделе образования Караганды подтвердили информацию.

- Считаем произошедшее вопиющим случаем отсутствия гуманного отношения к детям и несоблюдения педагогической этики. В гимназии проводится служебное расследование, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности, - заверили в ведомстве.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.